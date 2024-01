Deutscher Fußball-Bund Erstmals seit 20 Jahren: Zahl der Schiedsrichter steigt

„Es hat sich was bewegt im letzten Jahr“, sagte Bundesliga-Rekordschiedsrichter Felix Brych in München. Die Rolle des Schiedsrichters sei „unglaublich faszinierend“, sagte der 48-jährige Brych, der wegen eines Kreuzbandrisses aktuell keine Spiele leiten kann. „Dass sich unser Engagement in steigenden Zahlen ausdrückt, freut uns sehr und zeigt: Unsere Tätigkeit begeistert endlich wieder mehr Menschen.“