Fußball : Can zum BVB, Hertha rüstet weiter auf

Frankfurt Am letzten Tag der Wintertransferperiode ging es in der Fußball-Bundesliga noch einmal hoch her.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Von dpa/sid

Am letzten Tag der Wechselperiode kam es noch zu einigen spannenden Transfers. Im Mittelpunkt stand natürlich der Wechsel von Emre Can zu Borussia Dortmund. Die SZ gibt einen Überblick.

Emre Can: Fußball-Nationalspieler Emre Can wechselt zu Borussia Dortmund. Der 26-Jährige wird vom italienischen Rekordmeister Juventus Turin zunächst bis Saisonende ausgeliehen. „Sofern vereinbarte Parameter erfüllt sind, geht die Leihe anschließend in einen festen Transfer über“, teilte der BVB am Freitag mit. Mehrere Medien hatten für diesen Fall einen Vertrag bis 2024 ins Spiel gebracht. Die Ablösesumme soll rund 25 Millionen Euro betragen. "Ich glaube, dass die Mannschaft großes Potenzial hat und etwas gewinnen kann. Ich bin überzeugt, dass ich dabei helfen kann", sagte Can, der künftig 8,5 Millionen Euro pro Saison verdienen soll. In Turin waren es rund 14 Millionen.

Matheus Cunha: Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat am Ende der teuersten Transferperiode seiner Klubgeschichte nochmals personell aufgerüstet. Die Berliner gaben am Freitag die Verpflichtung von Offensivspieler Matheus Cunha bekannt. Die Ablösesumme soll rund 18 Millionen Euro betragen. Der 20-jährige Offensivspieler kommt von Tabellenführer RB Leipzig und erhält in der Hauptstadt einen „langfristigen Kontrakt“, wie der Klub mitteilte. Zurzeit weilt Cunha aber noch mit der brasilianischen U23-Auswahl in Kolumbien bei der Qualifikationsrunde für Olympia 2020 in Tokio.

Stefan Ilsanker: Eintracht Frankfurt hat RB Leipzigs Mittelfeldspieler Stefan Ilsanker gekauft. Diese Verpflichtung bis 2022 teilten die Hessen am Freitag mit. Der 30 Jahre alte Österreicher spielte in den Planungen von Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann zuletzt nur noch eine untergeordnete Rolle und kam in dieser Spielzeit bisher nur auf fünf Startelf-Einsätze. „Mit Stefan Ilsanker haben wir einen erfahrenen und bundesligaerprobten Spieler für uns gewinnen können“, sagte Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic. Über die Ablöse vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

Davie Selke: Werder Bremen ist auf der Suche nach einem Stürmer fündig geworden. Der frühere U21-Nationalspieler Davie Selke kehrt von Hertha BSC zum abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten an die Weser zurück. Selke wird von Werder bis zum 30. Juni 2021 ausgeliehen, wie die Norddeutschen am Freitag bekanntgaben. „Unter gewissen Bedingungen“ könne sich an die Ausleihe eine Kaufverpflichtung anschließen, heißt es in einer Vereins-Mitteilung. Selke hatte bereits zwischen 2013 und 2015 für die Bremer gespielt, bevor er zunächst nach Leipzig und 2017 in die Hauptstadt gewechselt war.

Bruun Larsen: Die TSG Hoffenheim hat Stürmer Jacob Bruun Larsen vom Bundesliga-Konkurrenten Borussia Dortmund verpflichtet. Bei den Kraichgauern erhält der 21 Jahre alte Däne einen Vertrag bis 2024, die Ablösesumme soll bei neun Millionen Euro liegen. Der Offensivspieler hatte im Starensemble von BVB-Trainer Lucien Favre in dieser Spielzeit keine Rolle gespielt. In vier Kurzeinsätzen kam er nur auf 65 Minuten Spielzeit beim Vizemeister.

Angeliño: Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat sich noch einmal verstärkt. Linksverteidiger Angeliño wird bis zum Saisonende vom englischen Meister Manchester City nach Sachsen verliehen. Der zweimalige spanische Nationalspieler war erst im Sommer aus Eindhoven zu City gewechselt. Damit reagiert RB auf die Defensiv-Abgänge von Marcelo Saracchi (Galatasaray) und Stefan Ilsanker (Frankfurt) sowie die Verletzungen von Kapitän Willi Orban (Knie) und Ibrahima Konaté (Hüfte).

Dejan Joveljic: Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt verleiht Sturm-Talent Dejan Joveljic bis zum Sommer an den belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht. Sportvorstand Fredi Bobic sagte zu der Leihe des 20-jährigen Serben: „Dejan hat sich in den letzten Monaten gut entwickelt. Im nächsten Schritt seiner Entwicklungsphase braucht er zwingend Spielpraxis. In Anderlecht kann er diese auf einem sehr guten Niveau bekommen.“ Die Leihe beinhaltet keine Kaufoption für den RSC.

Mads Pedersen: Fußball-Bundesligist FC Augsburg verleiht den dänischen Abwehrspieler Mads Pedersen bis zum Saisonende an den Schweizer Erstligisten FC Zürich. „Es ist für mich und meine Entwicklung wichtig, dass ich regelmäßig spielen kann“, sagte der 23-Jährige, der vor der Saison nach Augsburg gekommen war und in Zürich am Freitag noch den obligatorischen Medizincheck bestehen muss. Eine Kaufoption wurde nicht vereinbart.

Trincão: Der FC Barcelona hat das Rennen um das portugiesische Talent Francisco Trincão gewonnen. Der spanische Topklub sicherte sich für 31 Millionen Ablöse die Dienste des 20 Jahre alten Flügelspielers, der vom SC Braga kommt und dort die Saison zu Ende spielen wird. Trincãos Vertrag in Barcelona läuft vom 1. Juli 2020 bis 2025 und enthält eine Ausstiegsklausel in Höhe von 500 Millionen Euro.

Ricardo Rodríguez: Ex-Bundesliga-Profi Ricardo Rodríguez spielt ab sofort für den niederländischen Fußball-Spitzenklub PSV Eindhoven. Der 24-malige Meister verpflichtete den 27-Jährigen, der von Januar 2012 bis Sommer 2017 beim VfL Wolfsburg gespielt hatte, auf Leihbasis bis Saisonende vom AC Mailand. Für die Rossoneri hatte der Schweizer Nationalspieler in dieser Saison fünf Partien absolviert.