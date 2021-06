Fußball-Europameisterschaft : EM-Spiele in München vor rund 14.000 Zuschauern

München München musste um seine EM-Mitgastgeberrolle lange kämpfen. Nach der Zusage rückte die Zuschauer-Frage in den Fokus. Das Ergebnis: Joachim Löws Mannschaft darf in München vor Fans auflaufen.

In der Münchner Allianz Arena finden bei der Europameisterschaft vom 11. Juni bis zum 11. Juli zunächst die drei deutschen Vorrundenspiele statt. Joachim Löws Mannschaft trifft am 15. Juni auf Weltmeister Frankreich, am 19. Juni auf Titelverteidiger Portugal sowie am 23. Juni auf Außenseiter Ungarn. Zudem ist am 2. Juli ein Viertelfinale angesetzt. Die DFB-Elf würde dem Spielplan zufolge aber nur als Gruppendritter zum K.o.-Duell nach München zurückkehren.