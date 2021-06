Fußball-Europameisterschaft : EM-Favoriten: Frankreich, England - oder ein Geheimtipp?

London Die üblichen Verdächtigen - oder gibt es wieder eine Überraschung wie 2018 WM-Finalist Kroatien? Vor der EM gilt Weltmeister Frankreich als Maßstab.

Italien macht am Freitag (21.00 Uhr) in Rom den Anfang, das Ziel ist für alle Favoriten dasselbe: Wembley, Finale, 11. Juli.

Belg ien - Der ewige Geheimfavorit ist längst nicht mehr geheim. Die brillante Offensive um Weltklassestürmer Romelu Lukaku und den jüngst am Gesicht operierten Kevin De Bruyne gehört zur europäischen Spitze. Fragezeichen stehen hinter Kapitän Eden Hazard, der zahlreiche Verletzungen hinter sich hat. Auch die Abwehr um Jan Vertonghen (34) und Toby Alderweireld (32) ist verwundbar. Belgien hat zudem kaum junge Spieler, tritt seit Jahren mit quasi dem gleichen Personal an. Beim 1:0 gegen Kroatien erzielte Lukaku das entscheidende Tor.

Deutschland - Bundestrainer Joachim Löw geht nach 15 Jahren als Chef in sein finales Turnier - und will die letzte ganz große Trophäe, die ihm als Coach des Nationalteams noch fehlt. Vor allem offensiv ist mit Serge Gnabry, Kai Havertz, Thomas Müller und Ilkay Gündogan jede Menge Klasse vorhanden. Die Rückkehr von Müller und Mats Hummels soll der Elf zudem Stabilität verleihen. Groß eingespielt wird das Team aber nicht sein, Löw tüftelte bis zum finalen Test (7:1 gegen Lettland) an neuen Lösungen.

Niederlande - Die Gruppe ist machbar, die Vorfreude groß, denn die Niederlande ist erstmals seit der WM 2014 wieder bei einem großen Turnier dabei. Stars wie Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum und Memphis Depay machen Lust auf freudige Fußballfeste in Amsterdam, doch Chefcoach Frank de Boer hat Sorgen. Die letzten EM-Tests (2:2 gegen Schottland) waren nicht überzeugend, zudem fallen in Virgil van Dijk und Donny van de Beek wichtige Spieler aus.

Die Geheimtipps - Hier sind sicher Vize-Weltmeister Kroatien um Luka Modric, die Polen um Weltfußballer Robert Lewandowski und die vor allem in der Defensive starke Türkei zu nennen. Die Türken bekamen in der Qualifikation nur drei Gegentore in zehn Spielen, obwohl auch EM-Topfavorit Frankreich Teil dieser Gruppe war. Diese Kompaktheit soll bereits am Freitag wieder sichtbar sein, wenn das Team von Trainer Senol Günes zum EM-Auftakt Italien fordert.