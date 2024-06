Fußball-EM „Vom Märchen in den Alptraum“: Modric-Abschied unter Tränen

Oberkörperfrei und mit einem Italien-Trikot um den Hals kauerte Modric nach dem Last-Minute-Gegentreffer in der achten Minute der Nachspielzeit auf dem Rasen. Erfolglos versuchte der Rekordnationalspieler Kroatiens, seine Emotionen zu verbergen. Schließlich schlurfte er mit Tränen in den Augen in die Fankurve, um sich bei Zehntausenden Anhängern für eine am Ende wohl vergebliche Unterstützung zu bedanken.