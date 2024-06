Nationalmannschaft Vogts über Kroos: „Fast mit Günter Netzer vergleichen“

„Ich möchte ihn fast mit Günter Netzer und seiner Rolle früher bei uns in der Gladbacher Fohlenelf vergleichen. Günter hat uns geführt und immer perfekt in Szene gesetzt, genau das tut jetzt auch Kroos im deutschen Team. Manchem Fan fällt Toni gar nicht auf - und trotzdem dominiert er das Spiel. Nagelsmanns Schachzug, in zurückzuholen, kann Gold wert sein“, schrieb Vogts in seiner Kolumne für die Düsseldorfer „Rheinische Post“.