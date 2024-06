Fußball-EM Varga-Unfall weckt furchtbare Erinnerungen

Schon in der Nacht habe sich der Fußballer wieder in einem stabilen Zustand befunden. Der Schock über die Geschehnisse saß dennoch tief. Das 1:0 durch ein ganz spätes Tor rückte in den Hintergrund. Den Last-Minute-Sieg, der zum Weiterkommen bei dem Turnier in das Achtelfinale reichen könnte, widmeten die Magyaren ihrem schwer verletzten Teamkollegen.