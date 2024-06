Fußball-EM Ungarn 1:0 gegen Schottland - Bangen um Varga

In der 10. Minute der Nachspielzeit einer packenden Schlussphase traf Kevin Csoboth zum 1:0 für die Ungarn. Varga hatte das zuvor einzige Turniertor der Ungarn beim 1:3 gegen die Schweiz erzielt. Der Vorfall in der 68. Minute rückte das sportliche Geschehen in den Hintergrund.