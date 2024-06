EURO 2024 Ukraine vor frühem EM-K.o. - Rumänen bejubeln 3:0

Den folgenschwersten in den ersten 45 Minuten leistete sich Torwart Lunin. Nach einem Rückpass von Mykola Matwijenko geriet er leicht in Bedrängnis und spielte den Ball direkt in die Füße von Dennis Man. Der Offensivspieler aus Parma bediente Kapitän Stanciu, der mit einer Direktabnahme aus 18 Metern die Führung der Rumänen erzielte. Sintschenko lief sofort zu seinem bedröppelten Keeper und tröstete ihn.