EURO 2024 Ukraine bei EM früh unter Druck: „Keine Wahl und keine Zeit“

Durch den überraschenden 1:0-Erfolg der Slowakei gegen Favorit Belgien verkomplizierte sich die Lage weiter: Am Freitag geht es just gegen die Slowaken, fünf Tage danach folgt das Duell gegen die Belgier. Vor Turnierbeginn hatten Experten gerade die Rumänen als schwächsten Gegner identifiziert, auch die Slowakei schien nicht überlegen. Nach dem ersten Spieltag führen just jene beiden Teams das Klassement der Gruppe E an.