EURO 2024 UEFA-Chef vor EM-Start: „Ich denke, es wird ein Fest“

Ceferin: Ich möchte keine einzelnen Gerichtsentscheidungen kommentieren. Aber es ist wirklich ein Problem, dass in Europa mehr und mehr Regierungen in den Sport eingreifen wollen. Und dieser Schuss wird nach hinten losgehen. Der Fußball ist so stark wegen unseres Systems. Du kannst von der vierten in die dritte und bis in die erste Liga aufsteigen und dich dann dort für jeden europäischen Wettbewerb qualifizieren. Wenn das nur noch etwas für Eliten ist, dann ist der Fußball weg. Und deshalb sage ich: Das Sport-System funktioniert seit 100 Jahren. Sport zu organisieren, ist etwas anderes als Pepsi-Cola oder Coca-Cola zu verkaufen. Alle sagen zwar immer: Ihr habt so viel Geld. Aber wir verteilen 97 Prozent unserer Einnahmen wieder in den Fußball um. Sport fördert die Gesundheit und vermittelt Kindern Werte. Er sollte also gesondert behandelt werden. Und als Anwalt denke ich: Sportrecht und europäisches Recht sind kompatibel. Europa ist gerade nicht in einer fantastischen Situation. Die Regierungen Europas haben sich um so viele Probleme zu kümmern - sie sollten nicht auch noch in den Sport hineinregieren.