Fußball-EM Turnierdirektor Lahm mit EM-Austragung „sehr zufrieden“

Turnierdirektor Philipp Lahm ist mit der Austragung der Fußball-EM „insgesamt sehr zufrieden“. Vor allem beim Thema Sicherheit zeigte sich der Weltmeister von 2014 glücklich, dass die Endrunde überwiegend reibungslos abgelaufen ist. „Da hat man schon ein bisschen Sorge, weil es sicher, friedlich ablaufen muss. Und das ist uns, glaube ich, größtenteils sehr, sehr gut gelungen“, sagte Lahm in der ARD vor dem Endspiel zwischen Spanien und England in Berlin. Die Sicherheitsbehörden hätten „einen tollen Job gemacht“, so Lahm weiter.