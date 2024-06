Fußball-EM Türkei müht sich ins Achtelfinale

Wie erwartet, brachte der türkische Trainer Vincenzo Montella den Jungstar Arda Güler von Beginn an. In den vergangenen Tagen war Kritik am Italiener geübt worden, nachdem er den 19-Jährigen beim 0:3 gegen Portugal zunächst auf der Bank gelassen hatte. Montella hatte das mit einer Verletzung begründet. Schon am Dienstag hatte der Coach angedeutet, dass der Stürmer von Real Madrid fit sei und spielen würde. Die Tschechen verzichteten hingegen auf ihren EM-Rekordschützen Patrik Schick. Die Wadenverletzung aus dem Spiel gegen Georgien (1:1) erwies sich als zu schwer. Der Stürmer vom deutschen Meister Bayer Leverkusen blieb das gesamte Spiel auf der Bank - und holte sich dennoch in der ersten Halbzeit wegen Meckerns eine Gelbe Karte ab.