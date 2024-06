Fußball-EM Tschechien fürchtet Ausfall von Stürmer Schick

„Wir sind nicht sehr optimistisch, was seine Verletzung angeht“, sagte Hasek nach dem 1:1 gegen Außenseiter Georgien in Hamburg. Der 28 Jahre alte Schick vom deutschen Meister Bayer Leverkusen werde am Sonntag im Krankenhaus weiter untersucht, um Gewissheit über seinen Zustand zu bekommen. „Dann werden wir sehen“, sagte Hasek mit Blick auf die Begegnung mit den Türken am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr), die ebenfalls in Hamburg stattfindet.