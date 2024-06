Fußball-EM Trotz Gelb-Gefahr: Nagelsmann plant keine Startelf-Wechsel

„Ich will keinem zu nahe treten, aber er ist einfach nicht gut“, sagte der Bundestrainer und wählte einen Auto-Vergleich: „Es ist so, wie wenn man im Winter mit Sommerreifen fährt. Das ist nicht so gut für die Unfall-Prophylaxe“, sagte der 36-Jährige. Eine Ausrede für die Leistung dürfe der Rasen aber nicht sein. In der Kreisliga sei der Rasen oft schlechter und dennoch könne man dort manchmal guten Fußball sehen, meinte Nagelsmann. Verteidiger Jonathan Tah wollte das Thema nicht überbewerten. „Der Platz wird so sein, wie er ist, da müssen wir uns so gut es geht anpassen“, sagte der Leverkusener.