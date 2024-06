EM-Achtelfinale Start des Abschlusstrainings mit Abwehrchef Rüdiger

Ob Rüdiger nach seiner beim 1:1 gegen die Schweiz zugezogenen Verletzung am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Dortmund aufläuft, wird sich aber wohl erst am Spieltag entscheiden. Bundestrainer Julian Nagelsmann muss im Abwehrzentrum schon den nach zwei Gelben Karten gesperrten Jonathan Tah ersetzen.