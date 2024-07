EM-Finale Spaniens Rodri schwärmt vom lernwilligen Yamal

Mitspieler Rodri staunt in der spanischen Fußball-Nationalmannschaft auch über Super-Teenager Lamine Yamal. „Er zeigt eine Reife, von der ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob ich das schon mal gesehen habe“, sagte der Mittelfeldspieler der Furia Roja am Tag vor Yamals 17. Geburtstag an diesem Samstag in einem Interview der spanischen Sportzeitung „As“: „Vor allem sehe ich einen Jungen, der Lust hat zu lernen.“