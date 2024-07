EM-Finale Spanien mit Trainingsspaß vor EM-Finale

Spaniens Fußballer versuchen, die Gedanken an einen möglichen EM-Triumph noch zu verdrängen. „Wir fühlen uns wie Sieger jeden Tag, aber nicht als Europameister“, sagte Innenverteidiger Dani Vivian von Athletic Bilbao bei einer Pressekonferenz in Donaueschingen. Die Mannschaft habe jedes Spiel wie ein Finale gesehen - „das war ein sehr harter Weg. Wir versuchen, nicht daran zu denken, was sein kann, sondern was ist. Also an die tägliche Arbeit“.