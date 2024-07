EM-Finale Southgate verschiebt Entscheidung über Zukunft als Trainer

Der englische Fußballverband FA hatte schon vor dem Endspiel und unabhängig vom Ausgang signalisiert, mit dem früheren Verteidiger bis zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada weiterarbeiten zu wollen. Vor dem Einzug ins Endspiel in Deutschland hatte Southgate mit den Three Lions auch das EM-Finale 2021 erreicht und war 2018 ins WM-Halbfinale und 2022 ins WM-Viertelfinale eingezogen.