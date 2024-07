EM-Finale Showdown in Berlin: Englands Erlösung oder Spaniens Rekord?

Auf den 22. Geburtstag von Ballakrobat Williams am Freitag folgt am Samstag eine kleine Sause für Supertalent Yamal, der unbedingt in Deutschland 17 werden wollte. Am Sonntag könnte Spanien dann mit dem vierten EM-Titel nach 1964, 2008 und 2012 zum alleinigen Rekordhalter vor Deutschland werden. „Ich kann mich sehr glücklich schätzen, 26 Fußball-Genies leiten zu können“, schwärmte de la Fuente.