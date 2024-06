Nationalmannschaft Schweiz-Duell: Um ersten Platz und erste Prämie

Teil der Vereinbarung damals wie heute: Für das Erreichen der K.o.-Phase gibt es nur eine erste Zahlung, wenn Platz eins gelingt. In Katar war durch das Ausscheiden in der Vorrunde kein Geld geflossen. Auch bei der EM 2021 wurde schon die erste Rate verfehlt - man kam nur als Zweiter in die K.o.-Runde und schied dann im Achtelfinale aus - also keine Prämie. Bei der WM 2018 wurden nach dem schmachvollen Gruppenaus auch keine Zahlungen fällig.