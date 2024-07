EM-Viertelfinale Saka überwindet Trauma: „Können Geschichte schreiben“

Bukayo Saka war überglücklich. Mit breitem Grinsen kommentierte der zum „Man of the Match“ gewählt englische Angreifer das 5:3 (1:1/1:1/0:0) im Elfmeterschießen gegen die Schweiz und den Einzug der Three Lions in das Halbfinale der Fußball-EM. „Diese zwei Spiele können unser Leben verändern. Wir können Geschichte schreiben“, sagte Saka mit Blick auf das Halbfinale am Mittwoch in Dortmund und das mögliche Endspiel am Sonntag in Berlin.