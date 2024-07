EURO 2024 „Sagt alles“: Van Dijk übt Kritik an Schiedsrichter Zwayer

Der niederländische Abwehrchef Virgil van Dijk hat nach dem bitteren EM-Aus in letzter Minute Kritik am deutschen Schiedsrichter Felix Zwayer geübt. „Die Tatsache, dass er direkt in die Kabine rennt, sagt alles“, sagte Van Dijk am Abend nach dem 1:2 der Elftal gegen EM-Finalist England. Konkret monierten die Niederländer Zwayers Spielleitung in den letzten Minuten.