Fußball-EM Sabitzer führt Party-Österreicher an: „Feiern auch sehr gut“

Das Siegtor sorgt für Planungssicherheit: Am 2. Juli geht es für das Team von Trainer Ralf Rangnick in Leipzig um den Einzug ins Viertelfinale - und dann vielleicht noch ganz weit? Von einem Sommermärchen zu sprechen, sei viel zu früh, sagte Sabitzer zwar, die Konkurrenz ließ er dennoch wissen: „Wenn du mal in einem K.o.-System bist, dann kannst du auch mal in einen Lauf reinkommen.“ Österreich habe die Qualität, jeden Gegner zu schlagen, „aber es wird sehr schwerer Weg.“