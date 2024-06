EURO 2024 Regenbogen und Kapitänsbinden: Mär vom unpolitischen Fußball

Nicht in Pink, aber in Regenbogenfarben leuchten wird in diesen Tagen auch die Münchner Arena. Als Symbol für die Akzeptanz und Gleichberechtigung von Menschen, die sich nicht mit dem traditionellen Rollenbild von Mann und Frau oder anderen Normen rund um Geschlecht und Sexualität identifizieren, werden die Farben am Stadion am 22. und 23. Juni zu sehen sein. Anlass ist aber der Christopher Street Day - ein EM-Spiel wird an den beiden Tagen in München nicht ausgerichtet.