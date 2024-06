Fußball-EM Planschen und Pressing: Österreich vor Oranje-Duell

Das bestimmende Thema in den vergangenen Tagen war, ob Trainer Ronald Koeman Angreifer Memphis Depay im Sturmzentrum durch den zuletzt bei der TSG Hoffenheim spielenden Wout Weghorst ersetzen sollte. Der 31-Jährige hatte beim 2:1 gegen Polen zum Auftakt für den Sieg gesorgt. „So wie es im ersten Spiel gelaufen ist, ist es natürlich schön. Aber natürlich will ich von Anfang an spielen, das will jeder“, sagte er.