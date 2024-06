EURO 2024 Pechvogel Lukaku: Schon drei EM-Tore aberkannt

„Für ihn ist es unglücklich gelaufen“, sagte Belgiens Trainer Domenico Tedesco über Lukakus Pech mit der Technik. Die lieferte in Köln den Beweis, dass der Mann vom italienischen Serie-A-Club AS Rom vor seinem Treffer in der 64. Minute im Abseits gestanden hatte. „Er hat bei dieser EM schon dreimal getroffen, auch wenn die Tore nicht zählten. Ich denke aber nicht, dass er frustriert ist“, sagte Kapitän Kevin De Bruyne über seinen Teamkollegen.