Fußball-EM Oranje zwischen Schiri-Kritik und Stolz: Gekämpft wie Löwen

„Wenn du in der letzten Minute so verlierst, dann tut das weh. Das ist Schmerz pur“, sagte Van Dijk. „Wir wollten so sehr, dass dieser Traum in Erfüllung geht. Ich habe alles gemacht, was möglich war. Aber am Ende hat es nicht gereicht.“ Van Dijk stellte aber auch fest: „Wir können viel Positives aus dem Turnier ziehen.“