Niederlande im EM-Halbfinale Oranje-„Plage“ Weghorst will Englands Albtraum werden

Es war etwa 0.30 Uhr, als die Oranje-Spieler frisch geduscht die Umkleide verließen und sich den Fragen der Journalisten stellten. Ein Name war omnipräsent: Wout Weghorst. Der in der Vorsaison an die TSG Hoffenheim ausgeliehene Angreifer wurde von Bondscoach Ronald Koeman bislang in allen fünf EM-Spielen eingewechselt. Zum Auftakt gegen Polen gelang ihm mit dem ersten Ballkontakt der immens wichtige 2:1-Siegtreffer. Gegen die Türken brachte seine Hereinnahme den entscheidenden Impuls.