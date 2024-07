Fußball-EM Nicht nur Olmo begeistert: Spaniens Helden von der Bank

Umso besser für die Spanier, dass sie im offensiven Kreativzentrum noch einen wie Olmo haben. Der 26-Jährige ist allen Bundesliga-Fans ein Begriff. In Leipzig wurde er vergangene Saison mehrfach von Verletzungen zurückgeworfen. Bei der EM durfte er bislang nur in der Vorrundenpartie gegen Albanien (1:0) von Beginn an ran. Doch mit seiner Technik, seiner Dynamik und seinem Zug zum Tor bringt er alles mit, um in einem Spiel den Unterschied zu machen. Wie gegen Deutschland. Dem eigenen Tor ließ der Man of the Match noch die Vorlage zum 2:1 durch Merino folgen. Ein Leipziger und ein früherer Dortmunder - für das deutsche Team wurden sie zum Alptraum, die Spanier lassen sie nun vom Pokal träumen.