EM-Finale Navas: Fußball-Jungstar Yamal steht große Karriere bevor

Routinier Jesús Navas prophezeit dem spanischen Jungstar Lamine Yamal eine große Karriere als Profifußballer. „Er spielt ein unglaubliches Turnier auf einem unglaublich hohen Niveau“, sagte der 38 Jahre alte Navas über Yamal, der am Samstag seinen 17. Geburtstag gefeiert hatte. An diesem Sonntag (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) spielt Spanien gegen England in Berlin um den EM-Titel.