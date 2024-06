EURO 2024 Nagelsmann will Andrich nicht bremsen

Bundestrainer Julian Nagelsmann will Nationalspieler Robert Andrich trotz der drohenden Gelb-Sperre „nicht bremsen“. Er habe von dem 29 Jahre alten Mittelfeldabräumer diese „Galligkeit und Ekligkeit“ eingefordert, sagte Nagelsmann kurz vor dem zweiten deutschen Gruppenspiel am Nachmittag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Stuttgart gegen Ungarn bei MagentaTV. „Das sind immer Nuancen, dass man nicht überdreht, aber ich kann und will ihm da nichts wegnehmen.“