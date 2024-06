Nationalmannschaft Nagelsmann startet mit erwarteter DFB-Elf in Heim-EM

Gastgeber Deutschland startet mit der Wunschelf von Bundestrainer Julian Nagelsmann in die Heim-Europameisterschaft. Das DFB-Team um Kapitän Ilkay Gündogan strebt in der Münchner Fußball-Arena gegen Schottland einen Auftakterfolg an. „Wir haben mit den Rollengesprächen das Ziel verfolgt, dass wir ein Gerüst haben“, hatte Nagelsmann im Münchner Stadion gesagt.