Fußball-EM Nagelsmann ohne Spanien-Furcht: Wollen Champions sein

Julian Nagelsmann will erst am Spieltag in Einzelgesprächen letzte Personalentscheidungen für das EM-Viertelfinale gegen Spanien treffen. Ob in der Offensive am Freitag (18.00 Uhr/ARD/Magenta TV) Leroy Sané oder wieder Florian Wirtz in der Startelf der Fußball-Nationalmannschaft stehen wird, wollte der Bundestrainer bei der Pressekonferenz in Stuttgart nicht verraten.