EM-Viertelfinale Nagelsmann muss aufpassen: Bundestrainer droht Gelb-Sperre

Nagelsmann wäre nicht der erste Bundestrainer, der in einem EM-K.-o.-Spiel zuschauen muss. 2008 wurde Joachim Löw im letzten Gruppenspiel gegen Österreich (1:0) gemeinsam mit seinem Austria-Kollegen Josef Hickersberger nach einem Disput am Spielfeldrand auf die Tribüne verwiesen. Er verfolgte die Partie dann oben neben dem damals gesperrten Mittelfeldspieler Bastian Schweinsteiger weiter. Im folgenden Viertelfinale wurde Löw von seinem damaligen Assistenten und späteren Bundestrainer-Nachfolger Hansi Flick in Basel gegen Portugal (3:2) an der Seitenlinie vertreten.