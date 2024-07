Nationalmannschaft Nagelsmann mit Tränen in Augen: „Hätten gerne Titel geholt“

Völler sieht „eine Basis an guten, jungen Spielern“ für die kommenden Monate in der Nations League und der folgenden Qualifikation für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Es gebe die „Verpflichtung“ den Fans gegenüber, „weiterhin solchen Fußball“ zu spielen. Es werde zwar Rückschläge geben, aber alle hätten sich geschworen, „dass wir genau in der Art und Weise weitermachen“, sagte Völler.