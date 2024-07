EM-Viertelfinale Matthäus vergleicht Musiala mit Maradona: „Viele Parallelen“

Der 21-jährige Musiala ist ein Hoffnungsträger für das deutsche Team im Viertelfinale gegen Turnierfavorit Spanien am Abend (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Stuttgart. „Musiala begeistert mich schon immer. Nun ist es begeisternd, seine Entwicklung zu sehen“, sagte Matthäus. Vor allem eine Aktion des Bayern-Profis sei ihm besonders in Erinnerung geblieben: „Das 2:0 gegen Dänemark war Maradona-like.“