Nationalmannschaft „Man of the Match“: Musiala verscheucht Schatten der WM

Besser habe das Turnier für die deutsche Nationalmannschaft und auch ihn nicht beginnen können, schwärmte Musiala kurz vor Mitternacht. „Heim-EM, erstes Spiel, wir wollten gut starten. Ich bin einfach happy, dass wir so viele Tore geschossen haben. Wir können in die nächsten Spiele mit Selbstbewusstsein reingehen“, sagte er. „Wir wollen dasselbe machen am Mittwoch“, kündigte er mit Blick auf das zweite Gruppenspiel in Stuttgart gegen Ungarn an.