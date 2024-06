Torwart-Debatte Maier pro Neuer - Kahn hat Verständnis für ter Stegen

Neuer zeigte unter anderem Schwächen beim 2:1-Sieg der deutschen Nationalmannschaft beim letzten EM-Test gegen Griechenland und auch im Champions-League-Halbfinale seines Clubs FC Bayern München gegen Real Madrid. Dennoch sagte Maier: „Fehler wurden und werden immer gemacht - was nach einer so langwierigen Verletzungspause auch ganz normal ist. Er hat so viel Qualität und Erfahrung. Man kann doch einen Torhüter wie Manuel, der beinahe zwei Jahrzehnte Weltklasse gehalten hat, jetzt nicht verteufeln.“