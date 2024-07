Spanien vor dem Finale Luis de la Fuente und das „wilde Tier“ Fußball

„Luis ist ein exzellenter Trainer, seine Arbeit in den Jahren zuvor in den Juniorenmannschaften trägt Früchte, das sehen wir jetzt beim Turnier, er kennt viele dieser Spieler bestens“, lobte dieser Tage der einstige Weltmeister- und Europameister-Macher Vicente del Bosque im „Kicker“-Interview. „Aber Luis versteht es darüber hinaus auch, die Gruppe in der Balance zu halten. Die Ergebnisse zeigen das.“