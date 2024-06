EURO 2024 Lewandowskis letzte Chance? Polens Endspiel gegen Österreich

„Gegen Österreich zu gewinnen, ist der Schlüssel. Wir werden alles tun, um so lange wie möglich in diesem Turnier zu bleiben“, sagte Michal Probierz. Es ist schon eine Art Endspiel: Beide Teams haben ihre Auftaktspiele gegen die Gruppenfavoriten Niederlande und Frankreich verloren. Eine Niederlage am Freitag würde schon das Aus bedeuten, wenn Frankreich und die Niederlande am Abend unentschieden spielen.