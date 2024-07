Fußball-EM Le Pen kritisiert Mbappé: „Die Franzosen haben es satt“

Der WM-Torschützenkönig hatte sich während der EM, bei der Frankreich im Halbfinale am Dienstag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in München auf Spanien trifft, klar zur politischen Situation in seinem Heimatland geäußert. „Es ist eine brenzlige Situation. Wir dürfen nicht erlauben, dass unser Land in die Hände dieser Leute fällt“, hatte der 25-Jährige gesagt. „Ich hoffe, dass sich am Ergebnis noch etwas ändert und dass die Leute die richtigen Parteien wählen.“