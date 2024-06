Fußball-EM Kurzflüge bis Klimafonds: „Schwachpunkte“ bei Nachhaltigkeit

Nach Angaben der UEFA fanden bei der EM 2016 in Frankreich mehr als 75 Prozent aller Transfers der Mannschaften zu Gruppenspielen per Flugzeug statt, in Deutschland waren es 25 Prozent. Maßnahmen wie diese sind gut, so dass die Auswirkungen auf die Umwelt des Turniers im Vergleich zu früheren Turnieren durchaus geringer ausfallen können, wie Thomas Fischer von der Deutschen Umwelthilfe sagte. Er ergänzte aber auch: „Es gibt Schwachpunkte.“