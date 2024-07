EM-Viertelfinale Kroos optimistisch: Spanien „nicht mein letztes Spiel“

Das Spanien-Spiel am Freitag (18.00 Uhr) soll nur eine weitere Etappe auf dem Weg ins Endspiel am 14. Juli in Berlin sein. „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, das Turnier zu gewinnen“, sagte Kroos, der für die EM ein Comeback im DFB-Team gewagt hatte. Als „Bonus“ empfinde er den Vorstoß ins Viertelfinale noch nicht.