Nationalmannschaft Kroos' emotionale Wochen: „Wichtig, direkt umzuswitchen“

Für Toni Kroos sind es nervenaufreibende Wochen. Dem letzten Heimspiel für Real Madrid folgte der erneute Gewinn der Königsklasse, am Freitag in einer Woche startet der Fußball-Nationalspieler mit Deutschland in die Heim-EM. Die hohe Frequenz an Highlights hilft dem 34-Jährigen seiner Meinung nach aber dabei, im Wettkampfmodus zu bleiben und emotional womöglich nicht zu weit runterzufahren.