Fußball-EM Kritik an Trainer Tedesco nach Belgiens Aus

Kapitän Kevin De Bruyne befand indes, dass der belgische Bondscoach „kein Thema“ sei. „Natürlich verstehe ich, dass die Leute uns mit Volldampf nach vorne stürmen sehen wollen. Aber okay, das war der Plan des Trainers und des Teams. Und ich denke, wir haben den Plan ziemlich gut befolgt“, sagte De Bruyne nach dem unglücklichen Aus in einem schwachen Spiel von beiden Teams am Montag in Düsseldorf.