Fußball Kanzler Scholz lobt Nagelsmann für Äußerungen nach EM-Aus

„Und ich finde, das hat er völlig richtig formuliert. Und deshalb will ich sagen, das sollte in Zukunft die Stimmung in unserem Land sein. Wir können was, wir wollen was erreichen und wir reden darüber, wie wir das am besten zustande kriegen.“ Nagelsmann hatte an ein besseres Miteinander im gesamten Land appelliert.