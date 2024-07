Fußball-Europameisterschaft Kanzler Scholz besucht das Endspiel

Zum Endspiel der Fußball-Europameisterschaft zwischen Spanien und England kommt am Sonntag auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ins Berliner Olympiastadion. Das kündigte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner in Berlin an. Scholz hatte bereits die Spiele der deutschen Mannschaft gegen Dänemark und Spanien besucht.