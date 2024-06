Nationalmannschaft Jungstar-Duo „Wusiala“ zaubert und liefert: „Einfach happy“

Es war schon nach Mitternacht, als Jamal Musiala die große Bühne in der Münchner EM-Arena noch einmal ganz allein gehörte. Die Auszeichnung als „Man of the Match“ führte dazu, dass der herausragende Fußballer des rauschhaften Eröffnungsabends die Schlussworte im großen Pressesaal sprach. Und die Reporterfrage, ob er beim 5:1 gegen Schottland das Spiel seines Lebens gemacht habe, bejahte der 21-Jährige ohne langes Nachdenken. „Das kann man schon sagen“, antwortete der Bayern-Profi.