EURO 2024 Jovic rettet Serbiens Hoffnungen - Auch Sesko hofft weiter

Abwehrspieler Zan Karnicnik hatte in der 69. Minute zur Führung getroffen - doch dann kam der Last-Minute-Schock durch Jovic. Der Treffer des 26 Jahre alten Offensivspielers vom AC Mailand in der fünften Minute der Nachspielzeit lässt nun auch die Serben bei der Fußball-EM weiter auf das Achtelfinale hoffen. „Wir glauben an uns bis zum Ende und werden nicht aufgeben“, sagte Trainer Dragan Stojkovic und lobte die Moral seiner Schützlinge: „Für viele war das Spiel schon fertig, für uns nicht. Dafür wurden wir belohnt.“